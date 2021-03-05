Прогноз: Цены на нефть поднимутся до $70 за баррель

Нефтяные цены устремились вверх. Стоимость майских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE прибавила на 1,89% и впервые с января 2020 года достигла $68 за баррель. Почему Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу на миллион баррелей в сутки, и вырастет ли цена нефти до $70, «Вестник Кавказа» спросил у экспертов по энергетике.

Взлет цен стал возможен благодаря двум факторам. Во-первых, страны ОПЕК+ неожиданно решили отказаться увеличивать добычу нефти в апреле на 500 тыс баррелей в сутки. Вторым фактором стало продление Саудовской Аравией одностороннего сокращения добычи в 1 млн баррелей в день еще на один месяц. В совокупности из-за этих двух решений рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов нефти (лишь 150 тыс вместо 1,5 млн баррелей в сутки), чем если бы ограничения на добычу были сняты.

Обосновывая решение своей страны о добровольном сокращении, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман отметил, что восстановление нефтяного рынка зависит от вакцинации. По его мнению, рынок все еще волатилен, и «делать точные прогнозы в непредсказуемой среде» довольно трудно. «Прежде, чем мы сделаем следующий шаг вперед, давайте удостоверимся, что свет, который мы видим впереди, – это не свет фар приближающегося экспресса», – сказал Абдулазиз бен Сальман.

Почему саудиты щедро сокращают добычу?

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин обосновывает действия Королевства Саудовская Аравия (КСА) по добровольному сокращению тремя мотивами. Во-первых, бюджет. «Саудовская Аравия – страна, бюджет которой очень сильно зависит от цен на нефть, больше чем бюджет России. Для них высокая ценовая динамика важна», – рассказал эксперт «Вестнику Кавказа». Экономика КСА на 90% зависит от нефтяного экспорта. Бюджет монархии балансируется при ценах $80-85 за баррель. Для сравнения, у России этот показатель вдвое меньше – $42-45 за баррель.

Во-вторых, саудовское правительство в конце 2019 года начало продавать акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Учитывая, что сейчас проходит пик нефтяных цен – об этом в конце прошлого года говорил Владимир Путин – интерес к нефти будет падать. Поэтому осуществлять IPO (первичное публичное размещение) акций Saudi Aramco саудовцы хотели бы «при хорошем рынке», отмечает Кулагин.

Третья причина связана с геополитикой. «Саудовская Аравия выступает одним из лидеров соглашения по ОПЕК+, ведет честный диалог и добивается глобальной геополитической роли. Сейчас, когда у КСА есть напряженности с США, ему нужно иметь неплохие взаимоотношения со странами ОПЕК+. На мировой арене это будет ему помогать», – анализирует энергетик.

США недавно ввели санкции против 70 саудовских чиновников по обвинению в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Американский президент Джозеф Байден обещает пересмотреть отношения со своим ближневосточным союзником. Примерно год назад из-за отсутствия договоренности между двумя крупнейшими нефтедобытчиками, Россией и Саудовской Аравией, цены на нефть рухнули, дойдя на некоторых торгах до отрицательных показателей. Эр-Рияд не хочет повторения этой ситуации. «Для Саудовской Аравии куда лучше отказаться от 1 млн баррелей суточной добычи, чтобы продать все остальное по $70 за баррель, чем добыть этот миллион и продать все по $30 за баррель», – заметил Кулагин.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов тоже связывает поведение Эр-Рияда с рациональным расчетом: «Позиция Саудовской Аравии – это, в первую очередь, отражение проблем со сбытом на внешних и внутренних рынках. Королевство пытается обратить эти проблемы на пользу общему делу».

Дальнейшая динамика цен

Вячеслав Кулагин допускает дальнейшие небольшие колебания цен. По его оценкам, они могут вырасти и до $70 за баррель эталонной марки Brent. «Поскольку ограничения не ослабляются, есть определенный переизбыток в хранилищах. Решение ОПЕК+ позволит подснять эти резервы, и рынок станет менее напряженным. Страны договариваются, и это позитивный сигнал для рынка. До следующего решения ОПЕК+ мы будем видеть небольшой рост и падение. В зависимости от ограничений и коронавируса рынок будет реагировать. Но мы будем находиться в высоком диапазоне цен. При текущей конфигурации цена $70 за баррель вполне реальна», – говорит он.

В то же время на цены могут оказать негативное влияние другие факторы. Если борьба с коронавирусом затянется, несмотря на наличие нескольких вакцин, а США при благоприятной для сланцевой индустрии цене в $70 начнут снова увеличивать добычу, стоимость «черного золота» будет снова ползти вниз.

Александр Фролов тоже допускает дальнейший рост, но при условии отсутствия резкого роста со стороны неприсоединившихся к сделке стран, как США, Канада, Бразилия и Норвегия. «Рост до $70 за баррель возможен. Но после него неизбежна коррекция. В целом, нефть растет в течение кризисного года по схеме "два шага вперёд - шаг назад". В этом плане сейчас не происходит ничего неожиданного. Главное, чтобы умеренная позиция ОПЕК+ не привела к формированию условий для резкого роста добычи в неприсоединившихся странах», – подчеркнул он.

В отличие от саудовского министра, вице-премьер РФ Александр Новак настроен достаточно оптимистично. Признав, что неопределенности с коронавирусом и локдаунами сохраняются, он обратил внимание на «позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темпы которой превышают распространение ковида». Он указал на то, что темпы восстановления экономики и соответственно спроса на нефть разные. В России уже «есть три вакцины, которые помогают увеличить спрос на нефть». Новак, также как и его саудовский коллега, рекомендовал не очень сильно радующимся росту цен крупным потребителям нефти вроде Индии «снизить остатки», то есть потреблять накопленные в хранилищах запасы.

В соответствии с последними договоренностями ОПЕК+ Россия и Казахстан второй раз добились для себя исключений из общего ограничения добычи. Так что они смогут в апреле увеличить производство на 130 тыс б/с и 20 тыс б/с соответственно. Новак заметил, что спрос на нефтепродукты в России уже превышает докризисный уровень, но мировой спрос восстановится до того же уровня лишь в начале или середине 2022 года.