Новак рассказал о плюсах решения ОПЕК+ по росту нефтедобычи в России

Решение стран ОПЕК+ дать России и Казахстану возможность нарастить нефтедобычу в следующем месяце позволит увеличить налоговые поступления в региональные бюджеты. Об этом сообщает правительство со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака.

"По словам вице-премьера, увеличение добычи нефти отразится на величине поступающих в субъекты страны налогов, а также обеспечит загрузку подрядчиков нефтекомпаний", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ приняли не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта. При этом для России и Казахстана было сделано исключение. В частности, Россия сможет увеличить нефтедобычу в апреле на 130 баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс.