Владикавказ и Туапсе соединят "Ласточки"

Скоростной электропоезд "Ласточка" с мая будет обслуживать пассажирский маршрут Владикавказ (Сев. Осетия) - Туапсе (Краснодарский край), проинформировали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии. Благодаря запуску "Ласточки" время в пути сократится до 7,5 часа вместо 10,5 часа.

Уточняется, что поезда будут двигаться с остановками по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Маршрут, в частности, свяжет город Прохладный и Туапсе.

По частоте курсирования вопрос находится на стадии разработки.