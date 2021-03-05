Минздрав Украина никогда не зарегистрирует российский "Спутник V"

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина ни при каких обстоятельствах не получит в стране регистрацию, пишет РИА Новости.

В январе Верховная рада Украины утвердила закон, согласно которому в стране не может быть зарегистрирована вакцина, разработанная в России. В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в России.

"Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны", - подчеркнул глава украинского Минздрава.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля, прививки делают препаратом Oxford/AstraZeneca. Привиты почти 12,5 тыс человек.