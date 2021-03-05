В выходные в Крыму будет штормовой ветер

МЧС Крыма предупреждает о сильном ветре в регионе в предстоящие длинные выходные.

"Шестого марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный ветер, 20-25 м/с", - сообщила пресс-служба МЧС республики.

Жителей и гостей региона, в связи со штормовым предупреждение, просят воздержаться от турпоходов и выхода в море, держаться на улице подальше от рекламных щитов, и дорожных знаков, не парковать автомобили под деревьями.