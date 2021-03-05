Саркисян не обжаловал ходатайство Пашиняна в суде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян либо представит нового кандидата на пост главы Генштаба, либо место Оника Гаспаряна займет его заместитель, заявил депутат от правящей фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян.

Он отметил, что президент Армении Армен Саркисян не направил ходатайство для обжалования в Конституционный суд. Таким образом, через 3 дня после внесения Гаспарян будет освобожден с занимаемого поста. "Предполагаю, что премьер-министр Армении в ближайшее время представит президенту либо новую кандидатуру, либо будут консультации с руководством Минобороны, министром. И обязанности будут возложены на замначальника Генштаба", - сказал приводит слова Кочаряна "Спутник-Армения".

Депутат также добавил, что его возмутила встреча Оника Гаспаряна с представителем радикальной группировки "Сасна црер" Варужаном Аветисяном.