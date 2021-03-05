В ВОЗ рассказали, когда мир справится с пандемией Covid-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мир справится с пандемией в начале 2022 года

"Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина", - подчеркнул он.

Помимо этого, представитель ВОЗ обратил внимание на то, что победа над пандемией вовсе не будет означать, что сам вирус уйдет. Он также призвал набраться терпения по вопросу вакцинаци. "Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты", - пояснил Клюге.

Он также отметил, что в Европе с лета, скорее всего, появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ. По словам Клюге, он с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит "политическая реальность", но лично у него "есть сомнения" по этому поводу. "Мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет после прививки. К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство", - цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 115 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 301 159 случаев заражения.