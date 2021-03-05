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В Железноводске приглашают отдохнуть в палатках с панорамными крышами

В Железноводске приглашают отдохнуть в палатках с панорамными крышами

Пять глэмпингов будут установлены к началу лета в Железноводске, сообщили в пресс-службе местной администрации. Стало известно, что палатки с панорамными крышами появятся в лесном массиве у курортного озера.

В палатках есть  все необходимые удобства, также они электрифицированы и к ним подведен водопровод. Палатки отапливаются.

По словам мэра Железноводска, Евгения Моисеева, идея создания комфортных зон проживания на природе появилась в прошлом году.

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Вестник Кавказа

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