В Железноводске приглашают отдохнуть в палатках с панорамными крышами

Пять глэмпингов будут установлены к началу лета в Железноводске, сообщили в пресс-службе местной администрации. Стало известно, что палатки с панорамными крышами появятся в лесном массиве у курортного озера.

В палатках есть все необходимые удобства, также они электрифицированы и к ним подведен водопровод. Палатки отапливаются.

По словам мэра Железноводска, Евгения Моисеева, идея создания комфортных зон проживания на природе появилась в прошлом году.