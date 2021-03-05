В Москве откроют праздничную остановку "8 марта"

Остановка общественного транспорта "Улица 8-го Марта" на один день превратится в остановку "8 Марта". Об этом сообщает заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.

"Остановка "Улица 8-го Марта" на один день станет пунктом "8 Марта". Думаю, что это будет приятным сюрпризом для наших женщин", - приводит слова Темниковой.

В пресс-службе "Мосгортранс" добавили, остановка будет оформлена в честь праздника, а женщинам будут дарить цветы.