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В Москве откроют праздничную остановку "8 марта"

В Москве откроют праздничную остановку &quot;8 марта&quot;

Остановка общественного транспорта "Улица 8-го Марта" на один день превратится в остановку "8 Марта". Об этом сообщает заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.

"Остановка "Улица 8-го Марта" на один день станет пунктом "8 Марта". Думаю, что это будет приятным сюрпризом для наших женщин", - приводит слова Темниковой.

В пресс-службе "Мосгортранс" добавили, остановка будет оформлена в честь праздника, а женщинам будут дарить цветы.

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Вестник Кавказа

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