Турция продлила до 15 апреля требование от иностранцев справок о ПЦР-тестах

Власти Турции сохраняют до 15 апреля требование справки об отрицательном результате теста на коронавирус от всех въезжающих иностранцев, об этом сообщили в пятницу в посольстве России в Анкаре, пишет "Интерфакс".

ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до поездки в Турции, справка необходима всем, кто прибывает в Турцию любым путем - сухопутным, воздушным или морским.

Требование о справках не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров и детей младше 6 лет, напомнили в посольстве.

Справки на коронавирус в Турции требуют с 30 декабря 2020 года из-за распространения "британского" штамма коронавируса.