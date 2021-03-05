Бурджанадзе поддержала плебисцит как альтернативу досрочных парламентских выборов в Грузии

Бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, говоря о возможности проведения плебисцита в стране, отметила, что данная мера возможна только в крайнем случае.

Политик подчеркнула, что основным требованием оппозиции остается проведение досрочных парламентских выборов, в то же время идея плебисцита имеет право на существование. "По поводу данной идеи я и раньше высказала скептицизм. Главной целью есть и остаются досрочные выборы, однако в оппозиции пока не принимали окончательного решения по этому поводу", – сказала она.

"Если процесс будет очень осложнен, то есть люди, которые говорят, что мы можем думать о плебисците", - сказала она, отметив, что поддерживает такую идею: "в крайнем случае об этом можно думать", передает Sputnik Грузия.