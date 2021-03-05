Экс-игрок сборной Армении будет послом в Южной Америке

Бывший полузащитник сборной Армении Маркос Пизелли стал послом федерации футбола Армении в Южной Америке. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"В первую очередь я счастлив, что снова являюсь частью армянского футбола. Сделаю все возможное, чтобы вернуть Армении все то хорошее, что эта страна дала мне. Одной из моих функций будет представлять Армению на разных мероприятиях", - отметил Пизелли.

Экс-футболист также надеется, что ему удастся найти новых игроков, которые смогут пополнить состав национальной сборной.

В составе армянской сборной Пизелли сыграл 66 игр и забил 11 голов.