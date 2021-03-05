Стоматолог рассказала как сэкономить на лечении зубов

Тратить меньше на лечение зубов можно, если вовремя обращаться к специалистам, сообщила стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в эфире телеканала "360".

"Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема и не запускать ее. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит", - отметила Балакирева.

Врач рекомендовала проходить осмотр стоматолога раз в полгода.

Стоматолог предупредила, что попытки сэкономить на зубах, обойдутся дорого. Некоторые россияне едут за стоматологическими услугами в соседние страны - Беларусь, Украину, это повышает риск столкнуться с некачественными материалами. Пломбы оказываются недолговечными, а виниры темнеют со временем.