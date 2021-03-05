"Эпиваккорону" разрешили людям старше 60 лет

Вакцина от коронавируса нового типа "Эпиваккорона", которая была разработана новосибирским научным центром "Вектор", была разрешена для применения среди людей старше 60 лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", - сообщает надзорное ведомство.

Согласно новой редакции инструкции к препарату, вакцина показана для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет (ранее был обозначен возрастной диапазон – от 18 до 60 лет).