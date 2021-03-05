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Грузия получила медоборудование из Кореи

Грузия получила медоборудование из Кореи

Медицинская аппаратура стоимость $150 тыс была доставлена в Грузию из Кореи в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Минздрав Грузии, уточняя, что в партию вошли 76 инфузоматов (насос для дозированного длительного введения различных лекарственных растворов внутривенно тяжелым больным – ред.) и 48 единиц электрокардиографов. Отмечается, что аппаратура предназначена для пациентов реанимационных отделении, передает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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