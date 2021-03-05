Казахстанскому блогеру грозит штраф за массовые поиски на пляже в Актау

Полиция установила личности двух человек, которые являлись организаторами массовых поисков часов в Актау. Им грозит штраф, об этом сообщает член комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

"В настоящее время ведется оформление необходимых документов для передачи в управление санитарно-эпидемиологического контроля Актау для возбуждения административного дела по факту нарушения ограничительных мероприятий", – проинформировал Байтанаев.

Молодым людям может грозить штраф от 208 до 1600 долларов согласно статье 425 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана.

Казахстанский блогер Нурдаулет по прозвищу "Простой Казах" объявил в социальных сетях конкурс и заявил, что спрятал приз на набережной Актау.

Однако спустя некоторое время на поиски часов ринулась толпа людей, которые пытались найти приз.