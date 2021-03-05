Реку Кубань очистили в Карачаево-Черкесии

В Черкесске расчистили береговую линию реки Кубань, проинформировали в Министерстве природных ресурсов и экологии.

"Сотрудники Минприроды Карачаево-Черкесии дали старт всероссийской акции "Вода России" в регионе. Первую акцию из серии провели на правом берегу реки Кубань в городе Черкесске", - сказали в природоохранном ведомстве.

Сообщается, что всего было собрано 57 мешков мусора. До конца года участники акции предстоит очистить более 20 рек в Карачаево-Черкесии, передает ТАСС.