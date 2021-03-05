В России выявили более 11 тыс новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 11 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 11 024 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 322 (12%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 757, в Петербурге - 983, в Московской области - 750. В Ставропольском крае - 154, в Краснодарском крае - 142, в Крыму - 68, в Кабардино-Балкарии - 68, в Дагестане - 43, в Карачаево-Черкесии - 32, в Северной Осетии - 25, в Адыгее - 13, в Ингушетии - 13, в Чечне - 13.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России на 5 марта достигло 4 301 159 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 15 464 человека, за все время - 3 885 321 человек.

Умерли за сутки 462 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 88 285 человек.