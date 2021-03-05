"Зебра" не уберегла пенсионерку в Ставрополе

Пожилая женщина пострадала в результате автоаварии с участием Hyundai Sonata на улице Ленина в Ставрополе. Об этом проинформировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Добролюбова в сторону Маяковского, когда в 70 метрах от "зебры" дорогу переходила 68-летняя женщина.

Владелец иномарки не предоставил преимущество в движении и сбил пешехода.

С многочисленными переломами и травмой головы женщина госпитализирована. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.