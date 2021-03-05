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Ростовская полиция спасла 19 редких птиц

Ростовская полиция спасла 19 редких птиц

Полицейские Ростовской области спасли 19 редких попугаев от нелегальной перевозки. Птицы находятся под угрозой исчезновения, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ходе оперативных мероприятий работники ГИБДД региона остановили на 931-м км дороги М-4 "Дон" машину Volkswagen, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

Во время осмотра машины сотрудниками были обнаружены 19 попугаев разных видов, которые находились под угрозой исчезновения. Документов на их перевозку у гражданина не было. Он рассказал, что направлялся в Краснодарский край.

В настоящее время птицы находятся в питомнике в Ростовской области, с ними работают эксперты.

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Вестник Кавказа

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