Ростовская полиция спасла 19 редких птиц

Полицейские Ростовской области спасли 19 редких попугаев от нелегальной перевозки. Птицы находятся под угрозой исчезновения, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ходе оперативных мероприятий работники ГИБДД региона остановили на 931-м км дороги М-4 "Дон" машину Volkswagen, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

Во время осмотра машины сотрудниками были обнаружены 19 попугаев разных видов, которые находились под угрозой исчезновения. Документов на их перевозку у гражданина не было. Он рассказал, что направлялся в Краснодарский край.

В настоящее время птицы находятся в питомнике в Ростовской области, с ними работают эксперты.