За проезд по дороге Нур-Султан - Павлодар придется платить

Дорога Нур-Султан – Павлодар станет платной, сообщила пресс-служба "Казавтожол".

Отмечается, что эта трасса относится к дорогам первой технической категории, максимальная разрешенная скорость движения составит 140 км/ч. Дорогу будут тщательнее убирать и будут следить за качеством содержания полотна.

Общественные слушания по вопросу внедрения открытой системы взимания платы прошли в Павлодарской области и относительно других участков: Павлодар – граница РФ (на Омск), Павлодар – Семей – Калбатау.

Все платные дороги оснастят ограждениями от скота, построят скотопрогоны и надземные пешеходные переходы, сообщили представители НК "Казавтожол", пишет Sputnik Казахстан.