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Мишустин: основная масса россиян должна привиться до осени

Мишустин: основная масса россиян должна привиться до осени

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса нового типа должен быть завершен к осени, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе посещения центра "Вектор" в Новосибирске. 

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", - сказал глава Кабмина.

Далее Минушстин обратил внимание на важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона", передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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