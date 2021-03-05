Мишустин: основная масса россиян должна привиться до осени

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса нового типа должен быть завершен к осени, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе посещения центра "Вектор" в Новосибирске.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", - сказал глава Кабмина.

Далее Минушстин обратил внимание на важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона", передает РИА Новости.