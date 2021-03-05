В Казахстане растет число женщин-водителей

Казахстанская корпорация "Правительство для граждан" посчитала, сколько женщин обратилось за госуслугами в прошлом году.

Компания за 2020 год оказала 13 млн услуг, 45% из которых - женщинам.

Помимо этого, в прошлом году через ЦОНы было оформлено 4,7 млн, из них около 2,2 млн получили женщины.

При этом, за 2020 год автолюбительницы оформили 173 тыс водительских прав, что составило 21% от общего количества выданных удостоверений.