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В Казахстане растет число женщин-водителей

В Казахстане растет число женщин-водителей

Казахстанская корпорация "Правительство для граждан" посчитала, сколько женщин обратилось за госуслугами в прошлом году.

Компания за 2020 год оказала 13 млн услуг, 45% из которых - женщинам.

Помимо этого, в прошлом году через ЦОНы было оформлено 4,7 млн, из них около 2,2 млн получили женщины.

При этом, за 2020 год автолюбительницы оформили 173 тыс водительских прав, что составило 21% от общего количества выданных удостоверений.

 

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Вестник Кавказа

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