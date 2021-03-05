Главная » Новости

Lexus сорвался в обрыв под Кисловодском

Lexus сорвался в обрыв под Кисловодском

В поселке Белореченский на улице Кисловодской водитель Lexus не учел дорожные и метеорологические. В результате авто потеряло управление и сорвалась в обрыв. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водитель получил травмы головы и шеи. В момент аварии он был трезв, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Сотрудники местной дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

1020 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!