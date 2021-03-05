Brent поднялась до $68 за баррель

Цены майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $68 за баррель Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Таким образом, рост в цене по отношению к цене закрытия торгов составил 1,89%.

В последний раз цена Brent достигала $68 за баррель в январе прошлого года.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ приняли не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта. При этом для России и Казахстана было сделано исключение. В частности, Россия сможет увеличить нефтедобычу в апреле на 130 баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс.