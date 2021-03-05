Россияне раскупают элитную недвижимость в Сочи

Спрос на элитную недвижимость в Сочи продолжает расти на фоне закрытых границ, в январе 2021 года он вырос по сравнению с декабрем на 20%. Еще больше увеличился за месяц спрос на инвестиционные объекты - 24%, пишет "Лента.ру".

Согласно материалам компании Skolkovo Realty, за последний год спрос на элитное жилье на курорте вырос на 66%, на инвестиционную недвижимость - на 64%. Расчетный рост цен за "квадрат" в Сочи достигает 60% годовых. Ожидается развитие рынка за счет работников на удаленке, а также развития города и избавления от самостроя.