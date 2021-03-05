Радиаторный завод в Невинномысске выйдет на международный рынок

На радиаторном заводе в Невинномысске пройдет модернизация, благодаря которой будет расширен ассортимент выпускаемой продукции. В дальнейшем радиаторы будут поставляться не только на российский, но и на международный рынок.

По словам главы региона Владимира Владимирова, предприятие получило поддержку благодаря работе с Фондом развития промышленности России.

"На заводе будут созданы новые рабочие места, в том числе, высокотехнологичные. Помогаем ставропольским производителям развиваться", - написал он в Instagram, отметив, что продукция завода будет поставляться на российский и зарубежные рынки.