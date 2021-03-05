Для российских туристов откроется еще один курорт

Сейшелы намерены открыть границы для зарубежных туристов, включая россиян, заявил министр иностранных дел и туризма этой страны Сильвестра Радегонде.

"Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками", — подчеркнул министр.

Согласно Радегонде, Сейшелы планируют открыть границы для гостей с 25 марта. Исключением станет ЮАР.

Оказаться на Сейшелах можно при наличии отрицательного ПЦР теста на коронавирус, который выполнен за 72 часа до прибытия в страну.