Растениеводов Кубани поддержат на три миллиарда рублей

Около восьми миллиардов рублей будет выделено в Краснодарском крае на АПК, из них три миллиарда получат растениеводы.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, поддержка этой сферы увеличена почти на 500 млн рублей.

Он пояснил, что сначала субсидии будут выделяться аграриям, которые взаимодействуют с кубанскими учеными. "Так бюджетные инвестиции будут работать качественно, возвращаться в виде рекордных урожаев и новых производств", - сказал Кондратьев.