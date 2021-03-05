В Грузии коронавирус выявили еще у 390 человек

За минувшие сутки в Грузии число инфицированных коронавирусом выросло на 390.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 272 262, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выписаны 172 человека, за все время излечились 266 253 пациента.

За сутки умерли 10 пациентов, с начала пандемии - 3 563.

Показатель инфицирования за сутки составил 1,77%, за последние семь дней - 1,31%.

В карантине находятся 300 человек, в стационарах наблюдаются 1379, в ковид-гостиницах остаются 154.