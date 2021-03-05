В Казахстане отцов-декретников обязали вернуть пособия

Молодые отцы в Восточно-Казахстанской области, оформившие декретные пособия на себя, теперь должны вернуть деньги, сообщает "Первый канал Евразия".

С 255 отцов требуют более 200 млн тенге. В госфонде страхования заявляют, что пособия были получены без оснований.

Один из мужчин рассказал, как при оформлении документов сотрудники ЦОН сами предложили ему оформить пособие на себя, так как зарплата у него больше, чем у супруги, соответственно и отчисления тоже больше. Выплаты на ребенка он получал три года назад, а сейчас государство требует их обратно.

Все 255 семей, оформивших декрет на отцов получили одинаковые письма-претензии от областного филиала "Государственного фонда социального страхования".

"Это письмо нам пришло 2 марта, и теперь мы должны выплатить до 10 марта 976 тыс. За неделю, получается", - поделилась пострадавшая.

В ЦОН отрицают, что могли предлагать оформлять пособия по уходу за детьми на мужчин.

"Есть строго утвержденный стандарт. Если человек обратился с полным пакетом, то мы его приняли, а дальше уже уполномоченный орган решает, назначать пособие или нет", − сказал директор центра обслуживания населения по Восточному Казахстану Азамат Есенбулов.

Проблема возникла из-за путаницы в законе.

"Все эти 254 человека в основном оформились в первом полугодии 2018 года согласно действующему закону на то время, на январь 2018 года. Филиал фонда мог проверить только документы согласно перечню стандарта. В перечень подтверждающих доход документы не предусмотрены. Со второго июля 2018 года в закон внесли изменения", - пояснил ситуацию директор областного филиала госфонда социального страхования Нурлан Кыстыубаев и посоветовал семьям вернуть выплаты.