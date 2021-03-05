Гастроэнтеролог: хурма приводит к образованию фитобезоаров

Гастроэнтеролог Никита Харлов предостерег от чрезмерного употребления в пищу хурмы.

По его словам, злоупотребление хурмой может привести к образованию фитобезоаров (образования, вызывающие острую кишечную непроходимость), которые появляются при потреблении большого количества растительных продуктов.

Медик пояснил, что "это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник", передает РИА Новости.

Далее Харлов обратил внимание на то, что при сниженной перистальтике, любая растительная пища становится источником безоаров. В то же время эксперт указал, что подобные образования достаточно редки.