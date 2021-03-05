Женщины-водители такси просят называть их "шоферками" и "водителками"

Согласно опросу агрегатора такси "Ситимобил", часть московских женщин-водителей предпочли бы, чтобы к ним применяли феминитивы.

"Классическое "водитель такси" предпочитают 68% самих женщин-водителей. Сами женщины из феминитивов также часто называли варианты "женщина-водитель такси" (12%), "таксистка" (7%), "женщина-таксист" (5%), "шоферка" или "водительница такси" (по 2%). И даже встречались такие варианты, как "водителка" (3%), "шоферша" и "автоледи", - сообщили в пресс-службе компании.

Отемчается, что мужчины-таксисты в большинстве своем считают, что их коллег нужно называть "водитель такси" независимо от пола.

Пассажирам "Ситимобил" ближе феминитив "таксистка" (16%), а также "женщина-водитель такси" - 10%, "женщина-таксист" - 9%, "водительница такси" - 5%, "водителка" - 3%.