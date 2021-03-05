Определен самый бесполезный подарок на 8 марта

Россиянки назвали цветы самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 марта , сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.

В опросе приняли участие свыше 1,5 тысяч женщин со всей России.

Около 22% хотели бы получить цветы в подарок, однако при этом 15% опрошенных назвали их бесполезными. Издание отметило, что россиянки оставались либо недовольны цветами, либо считают неразумной тратой. Около 5% женщин назвали кастрюли, кружки и сковородки бесполезными подарками. Еще 4% считают таковыми средства гигиены, конфеты, а также косметику.

3% опрошенных не хотят получать в подарок свечи, вазы, брелоки и другие сувениры, еще по 2% женщин считают подаренную бытовую технику, тапочки, игрушки, полотенца и кухонные фартуки бесполезными. По данным исследования, каждая третья жительница России посчитала, что не получала бесполезных подарков.

Опрос также показал, что женщины хотят получить в подарок деньги, телефон, а также внимание, заботу и любовь (6%). Ювелирные украшения в качестве подарка выбрали 5% опрошенных. По 2% выбрали одежду и обувь, билеты на концерт или в театр, книги, конфеты, бытовую технику, мебель и сертификаты на обучение, в SPA или фитнес.