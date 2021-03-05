Во Владикавказе возведут новое здание МЧС России

Проект нового здания МЧС России во Владикавказе прошел государственную экспертизу, строительство начнется по адресу улица Международная, 1 на территории Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в Главстройэкспертизе.

Уточняется, что в ходе реализации проекта рядом со зданием будет оборудована площадка с навесом для технических нужд и дизельная электростанция.

Кроме того, в соответствии с проектной документацией, в самом здании будет обустроено помещение оперативного штаба, залы межведомственного взаимодействия и оперативной дежурной смены, архив, различные кабинеты и служебные помещения. Кроме того, будет оборудован спортзал, переговорные и комнаты отдыха и психоэмоциональной разгрузки.