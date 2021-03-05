Самолет с вмятиной не смог вылететь в Краснодар из Сургута

Самолет рейса Сургут-Краснодар не смог вылететь в Краснодар из-за вмятины под багажным отделением. В результате вылет был задержан на несколько часов в аэропорту Сугрута. Общее время опоздания рейса превысило четыре часа.

"Самолет смог вылететь только в 13:55 вместо 9:25", - пишет "КП Краснодар".

Соответствующую информацию подтвердил и источник издания в аэропорту Сургута. По его словам, причиной задержки рейса стала "обнаруженная неровность обшивки под багажным отделением".