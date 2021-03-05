Израиль готов противостоять Ирану в получении ядерного оружия

В случае необходимости Израиль готов в одностороннем порядке препятствовать реализации ядерной программы Ирана, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

"Иранцы нарушили все заключенные с ними договоренности", - пояснил он, продолжив, что планы Ирана по получению ядерного оружия не должны быть реализованы.

"Очень хорошо, если это получится сделать в рамках мировых усилий. Но в противном случае мы обязаны будем действовать независимо и защищаться сами", подчеркнул глава израильского оборонного ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.