Иммунолог сообщил о риске второго заражения COVID-19

Научные исследования и клиническая практика показывают, что среди переболевших и привитых возможность повторного заражения коронавирусом стремится к нулю, сообщил израильский иммунолог, заведующий отделением клиники Хадасса Ар А-Цофим профессор Яков Беркун.

По его словам, в дальнейшем вирус ослабнет, и болезнь будет протекать в гораздо более легкой форме. "Наш иммунитет довольно продолжительный. Минимум восем месяцев, а может, речь идет и о годах", - сказал он.

Далее он отметил, что согласно последним данным, процент повторной заражаемости среди переболевших и вакцинированных практически не снижается со временем и составляет примерно 0,01%, передает РИА Новости.