Онищенко прокомментировал мутации COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, оценивая появление мутаций коронавируса нового типа, заявил, что есть "один и тот же" штамм.

По его словам, новый штамм будет тогда, когда в следующий раз коронавирус перейдет с животных на человека.

Далее он пояснил, что то, что сейчас называется штаммами коронавируса – "это подтипы, а не новые штаммы". "И это тот же самый штамм, который мутирует и приобретает новые свойства. Но это все равно COVID-19", - цитирует Онищенко РИА Новости.

Ученый также назвал коронавирус "довольно консервативным" и от метил, что для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа.