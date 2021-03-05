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Чайка назвал численность боевиков, ликвидированном в СКФО в 2020 году

Чайка назвал численность боевиков, ликвидированном в СКФО в 2020 году

Полномочный представитель президента России Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка сообщил о том, что в прошлом году в регионе было ликвидировано 54 боевииков.

по его словам, за отчетный период, оперативная обстановка на территории округа была напряженной. "Более 1500 спецопераций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры", - сказал он, уточнив, что  еще 113 участников бандгрупп были арестованы, пишет "Российская газета".

Кроме того, Чайка сообщил, что из незаконного оборота было изъято свыше 900 единиц оружия и 120 тыс боеприпасов.

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Вестник Кавказа

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