Антонов призвал США перестать грозить санкциями

Москва признает существование проблем в отношениях с Вашингтоном и готова их обсуждать, однако необходимо перестать грозить санкциями, призвал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам необходимо решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России в связи с Алексеем Навальным.