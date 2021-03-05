Главная » Новости

Антонов призвал США перестать грозить санкциями

Антонов призвал США перестать грозить санкциями

Москва признает существование проблем в отношениях с Вашингтоном и готова их обсуждать, однако необходимо перестать грозить санкциями, призвал посол РФ в США Анатолий Антонов.  

По его словам необходимо решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России в связи с Алексеем Навальным.

780 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!