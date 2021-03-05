Президент UFC обсудит с Хабибом Нурмагомедовым его будущее

В ближайшие выходные президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт планирует поговорить с чемпионом промоушена в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым о его планах на будущее.

"Мы поужинаем в субботу или воскресенье. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Уайт.

При этом он подчеркнул, что промоушен готов предложить Хабибу варианты, бои. "Он недавно сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, значит, у меня есть шанс", - цитирует ТАСС главу UFC.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.