В Чечне в 2021 году построят около 200 км дорог и пять мостов

В Чечне в нынешнем году планируется провести ремонт и реконструкцию около 200 км дорог и 5 мостов, написал глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

"Я побывал на месте, где планируется строительство новой автомагистрали. Она позволит напрямую соединить объездные дороги Гудермеса и Аргуна и, соответственно, повысить пропускную способность", - пояснил политик.

Кадыров добавил, что в высокогорном Галанчожском районе республики за прошлый и текущий годы объем реконструкции и строительства достигнет 111 км.

Глава ЧР уточнил, что ведется также модернизация трассы "Серноводск - Грозный", в результате которой она "станет короче, современнее и комфортнее".