Кино под открытым небом можно будет посмотреть в одном из скверов Михайловска

В Михайловске (Ставропольский край) в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" проведут благоустройство сквера по улице Ленина. Об этом пишут СМИ.

В рамках проекта предполагается уложить новое покрытие на пешеходные дорожки, разместить малые архитектурные формы, смонтировать новое освещение и выполнить работы по озеленению.

Яркая особенность проекта - удобные сиденья для просмотра новостей и кинофильмов на уличном экране.

"Сквер по улице Ленина после благоустройства заживет по-новому. Скоро здесь возможно будет организовать не только ежедневный отдых горожан, но и проведение различных культурно-массовых мероприятий", - цитирует министра дорожного хозяйства и транспорта региона Евгения Штепу "Сайт Ставрополя 1777".

Сквер будет обновлен до 1 августа.