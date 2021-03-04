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Студенты-вокалисты СКФУ выступят на международном фестивале "Имена России"

Студенты-вокалисты СКФУ выступят на международном фестивале &quot;Имена России&quot;

Вокальный ансамбль СКФУ NotaBene, победивший в отборочном этапе чемпионата России в области исполнительского искусства, продемонстрирует свое мастерство на международном фестивале "Имена России", который пройдет в Ростове-на-Дону с 14 по 19 июня.

По словам солиста ансамбля Максима Борисова, для них это большая честь и ответственность.

"У коллектива большой репертуар. Сейчас мы выбираем, с какой композицией выступим на фестивале. Уже начали подготовку. Будем с большим волнением и удовольствием представлять университет на таком важном конкурсе", - цитирует его "Ставропольская правда".

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Вестник Кавказа

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