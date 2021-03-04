Зариф:иранская ядерная сделка не подлежит обсуждению

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерная сделка не подлежит пересмотру.

"Ядерная сделка не подлежит обсуждению", - написал он на своей странице в социальной Twitter.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал заявления официальных лиц США о пересмотре ядерной сделки

Ранее кандидат на место первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман заявила, что ситуация на Ближнем Востоке изменилась в 2021 году и что переговоры с Ираном по ядерной сделке должны проходить в свете новых условий.