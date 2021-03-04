США допускают дальнейшие меры в отношении "Северного потока-2"

США не исключают дальнейших мер в отношении проекта "Северный поток-2". Такое заявление сделал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что по результатам прошлого доклада конгрессу в феврале США включили в очередной список санкций судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС".

"Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции", - цитирует Прайса РИА Новости.

По его словам, следующий такой доклад будет в мае.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".