В колледжах Ингушетии будут изучать историю религии

Уже в сентябре нынешнего года в расписании занятий ингушских колледжей появятся новые предметы – ими станут история республики и история религии, проект коллегиального решения о включении в учебную программу колледжей новых дисциплин Союз директоров ССУЗов Ингушетии направил на согласование в Минобразования региона, сообщил его представитель.

"Думаю, что будущие преподаватели основ религии, которые будут работать в колледжах, будут проводить разъяснительные беседы по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эта работа принесет свои плоды, большую пользу нашему региону", - рассказал председатель союза директоров ССУЗов Ингушетии Алихан Алиханов, передает "Интерфакс".

Особое внимание руководителей колледжей теме введения в учебный план таких занятий связано с ростом наркомании, проблемой асоциального поведения части молодежи и изучения истории родного края, и включение этих дисциплин в учебные планы колледжей позволит молодежи узнать больше о своей религии, запрещенных вещах, которые недопустимы для приверженцев ислама.

Одна из опор борьбы с негативными явлениями - работа религиозных деятелей, чей авторитет и наставления со знанием исламского богословия способны уберечь больше жизней, чем любые другие назидательные или карательные меры, - отметил и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.