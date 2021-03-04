Новак рассказал, почему России увеличит нефтедобычу в рамках ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала "России 24", что РФ получит преференции в нефтедобыче в апреле 2021 года в связи с сезонным ростом спроса.

"Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России", - отметил Новак.

Ранее сегодня страны ОПЕК+ приняли не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта. При этом для России и Казахстана было сделано исключение. В частности, Россия сможет увеличить нефтедобычу в апреле на 130 баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс.