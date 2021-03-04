В Ростове оставят один из трех ковидных госпиталей - СМИ

В скором времени в Ростове-на-Дону из трех останется лишь один ковидный госпиталь, - сообщает Donnews со ссылкой на слова градоначальника Алексея Логвиненко.

"У нас загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях менее 50%. Не очень правильно оставлять ковидные этажи, а на других вести плановый прием, поэтому выбрали для госпиталя отдельно стоящее здание в больнице № 20. Сокращение коек в этой больнице будет проводиться в последнюю очередь", - рассказал глава администрации, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, пока в Ростове-на-Дону работают три ковидных госпиталя - два других находятся в Центральной городской больнице и ОКДЦ "Здоровье".